Alpe Cimbra, le piste di Folgaria scelte da team Usa di Coppa del Mondo Maschile

In un territorio che unisce agonismo e tradizione, appuntamento il 3 marzo per la Fiaccolata dello Sci Storico

È nella Skiarea Alpe Cimbra, nella località di Folgaria, che il Team di Coppa del Mondo maschile USA è tornato ad allenarsi nelle pause tra le varie competizioni che si svolgono in Europa. Gli atleti della Nazionale di sci alpino americana – rientrati dai Mondiali di Saalbach in Austria - stanno ora intensificando gli allenamenti in vista delle ultime gare di Coppa del Mondo.

La scelta del territorio è un riconoscimento importante che testimonia l’alta qualità delle piste e delle infrastrutture ma anche la grande professionalità degli addetti e degli operatori della Skiarea di Folgaria. “Allenarmi a Folgaria mi fa sentire a casa sia perché le montagne assomigliano ai luoghi dove sono cresciuto, sia per l’accoglienza calorosa e professionale degli operatori turistici e degli impiantisti. Inoltre, la preparazione delle piste è sempre al top e la favorevole logistica delle piste dedicate all’agonismo ci permette di lavorare intensamente e nelle migliori condizioni”, racconta Ryan Cochran Siegle, atleta di punta del team.

Gli impianti del comprensorio Alpe Cimbra-Folgaria & Lavarone con oltre 10 differenti punti di accesso alle piste, offrono più di 100 km di piste per ogni livello di difficoltà - dalle 5 piste nere per i più esperti, alle 25 piste rosse per chi è già ad un buon livello e 54 blu per chi è alle prime armi - 4 scuole di sci con maestri altamente qualificati per lezioni personalizzate.

“L’inverno 2024/2025 sta dando buone soddisfazioni agli impiantisti ed agli operatori” commenta Ivan Pergher, Responsabile Commerciale di Folgariaski. “Dopo ottime presenze durante le festività natalizie, l’affluenza degli sciatori a gennaio e febbraio ha visto alternarsi giornate con meteo avverso, compensate da un grande afflusso di pendolari nelle giornate di sole. Complessivamente la skiarea vede un leggero aumento dei primi ingressi, che porterà anche quest’anno Folgaria Lavarone a superare i 500.000 primi ingressi stagionali. Altissime presenze di italiani nei weekend si alternano a presenze in gran parte di sciatori stranieri durante la settimana, con prevalenza di cechi e polacchi, ma anche danesi, lituani, croati e sloveni. Confermati i gruppi di studenti dal mondo anglosassone e le famiglie da Belgio e Germania”. “Accogliere anche quest’anno, la Nazionale Maschile Americana di Coppa del Mondo di Sci Alpino, che ha scelto proprio Folgaria come base europea per i suoi allenamenti, - continua Pergher - è un’altra grande soddisfazione. D’altronde, prima della Nazionale maschile, anche Mikaela Shiffrin – atleta statunitense più vincente nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino - si è allenata per anni qui a Folgaria. Questo conferma la validità delle nostre piste anche per chi è già uno sciatore provetto e vuole praticare lo sci ad alto livello”.

“D’altronde, questo territorio è stato tra i primi in Italia a sviluppare l’offerta turistica invernale nonché l’organizzazione di gare di livello nazionale ed internazionale. Già nel 1938 i turisti potevano risalire la montagna di Serrada con uno slittone trainato da fune, nel 1947 venne inaugurata la seggiovia Francolini, una delle primissime in Italia, e nel 1949 si tenne una discesa libera internazionale.” - racconta Pergher - Proprio qui, nel 1950 si tenne la prima edizione della gara di Coppa del Mondo Tre, sulle piste di Serrada servite dalla nuova seggiovia!”

Terra di agonismo, Folgaria ha visto nascere e crescere molti atleti, tra cui Antenore Cuel - che prese parte alle Olimpiadi di Saint Moritz nel 1948 e ai giochi Olimpici di Oslo nel 1952 - Jerta e Jolanda Schir che hanno partecipato ai Giochi Olimpici invernali di Squaw Valley del 1960. Questi stessi atleti furono in seguito protagonisti della Scuola Italiana di Sci di Folgaria, la storica e più grande scuola di sci dell’Alpe Cimbra. Antenore Cuel, infatti, divenne il Direttore della sezione di Folgaria, mentre Jerta Schir diresse la sezione di Serrada.

La Scuola Italiana di Sci di Folgaria è nata assieme agli impianti sciistici della Skiarea di Folgaria, negli anni ha servito migliaia di turisti e messo a disposizione allenatori per gli atleti agonisti dei vari sci club. Attualmente la Scuola di Sci di Folgaria può contare su uno staff di 100 Maestri - specializzati nello sci alpino, snowboard e Telemark - pronti a offrire lezioni personalizzate e corsi di perfezionamento per sciatori esperti ma anche insegnamento a persone con disabilità fisiche e cognitive.

Nel cuore della Skiarea Alpe Cimbra, la Scuola di Sci non solo continua la sua tradizione di formazione, ma arricchisce anche l'offerta locale con eventi come la Fiaccolata dello Sci Storico, che si terrà lunedì 3 marzo a Costa di Folgaria: un emozionante viaggio nel tempo immersi nella magia della neve illuminata dalle fiaccole. I Maestri della Scuola di Sci vestiranno come i pionieri dello sci alpino, in abiti d’epoca con sci di legno, maglioni di lana fatti a mano, pantaloni alla zuava e alpenstock - il tradizionale bastone di legno. Sarà l’occasione per festeggiare non solo il Carnevale ma anche il fascino antico dello sci e il profondo legame con la montagna e con l’Alpe Cimbra. Un autentico tuffo nel passato, tra il fascino della tradizione e l’emozione di una notte speciale. Un'autentica sfida al freddo e una grande prova di abilità dato che scendere con gli sci storici è tutt'altro che scontato. L’evento sarà accompagnato da una scenografica coreografia di luci, laser e dj set, oltre che dall’immancabile vin brulè per gli adulti e zucchero filato per i bambini.

Quest’anno anche i bambini potranno partecipare – vestiti in maschera e muniti di torce luminose - ad una discesa insieme ai loro Maestri e partecipare al concorso per le maschere più originali e divertenti vincendo divertenti premi.

La fiaccolata di Folgaria sarà anticipata da una fiaccolata coreografica a Lavarone fatta giochi di luce, incroci incredibili e serpentine ritmiche realizzate dai Maestri di sci