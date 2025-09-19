circle x black
Ancona, ritrovamento choc: cadavere in un garage con un sacchetto in testa, ipotesi omicidio

Il decesso sarebbe avvenuto due giorni fa

Carabinieri, repertorio (Fotogramma)
19 settembre 2025 | 15.50
Redazione Adnkronos
E' stato ritrovato questa mattina un cadavere all'interno di un garage a Loreto, in provincia di Ancona, nel quartiere di Villa Costantina. Il corpo si trovava in posizione prona con una busta di cellophane sulla testa e in un lago di sangue. Il decesso risale a due giorni fa e sarebbe avvenuto, secondo l'ipotesi del medico legale, per cause traumatiche. Il proprietario del box auto ha avvisato i carabinieri che sono giunti sul posto per accertamenti assieme al 118. I militari seguono la pista dell'omicidio.

