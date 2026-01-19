circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Garlasco, difesa Stasi: "Analisi Poggi irrilevanti, faremo accertamenti su pc Chiara"

Secondo quanto sostenuto, l’ipotesi di un accesso alla cartella 'Militare' presente sul computer di Alberto la sera del 12 agosto 2007, "oltre ad essere totalmente irrilevante, va considerato con grande cautela"

Alberto Stasi
Alberto Stasi
19 gennaio 2026 | 15.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, prende le distanze dai nuovi approfondimenti informatici diffusi dai consulenti della famiglia della vittima. Secondo quanto sostenuto, l’ipotesi di un accesso alla cartella 'Militare' presente sul computer di Stasi la sera del 12 agosto 2007, alla vigilia del delitto di Garlasco, "oltre ad essere totalmente irrilevante in considerazione del rapporto tra Alberto e Chiara, va considerato con grande cautela, come certamente sanno i consulenti di parte che lo hanno fornito alla stampa".

In una nota, gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis spiegano di aver "incaricato un consulente informatico di parte per effettuare nuovi accertamenti, soprattutto sull’accesso al file della tesi, in ipotesi avvenuto tra le 22.09 e le 22.14". Dai primi riscontri, riferisce la difesa,"il dato fornito dalla difesa Poggi non risulta affatto confermato, come peraltro già stabilito in una perizia". "All’esito delle analisi, la difesa Stasi si riserva tutte le azioni necessarie per la tutela dei diritti del proprio assistito, nonché il deposito dei risultati ottenuti in tutte le sedi competenti" si legge nella nota degli avvocati.

"La difesa Stasi estenderà l’analisi forense, a questo punto, anche al computer di Chiara Poggi, per tutto quanto di interesse. Se un incidente probatorio deve essere promosso, infatti, alla luce delle nuove indagini in corso, è proprio su questo computer e non certo su quello di Alberto Stasi, che non potrà in nessun caso essere riprocessato e che, peraltro, è già stato oggetto di decine di consulenze e persino di due perizie, tutti documenti in atti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio delitto Garlasco Stasi Poggi caso garlasco garlasco news garlasco stasi garlasco ultime notizie garlasco delitto garlasco news oggi
Vedi anche
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza