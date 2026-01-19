circle x black
Cerca nel sito
 

Nel 2025 diminuiscono omicidi e femminicidi, i dati del Viminale

Rispetto all’anno precedente, si registra un calo del 15% nei delitti che da 335 passano a 286, con una diminuzione ancora più evidente delle vittime di genere femminile che da 118 scendono a 97 (-18%)

- Ipa
- Ipa
19 gennaio 2026 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono stati 286 gli omicidi commessi nel 2025. Tra le vittime, 97 sono donne: di queste, 85 sono state uccise in ambito familiare/affettivo (62 delle quali hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner) È quanto emerge base ai dati del Ministero dell’Interno. Rispetto all’anno precedente, si registra un calo del 15% nei delitti che da 335 passano a 286, con una diminuzione ancora più evidente delle vittime di genere femminile che da 118 scendono a 97 (-18%).

Anche i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, fanno rilevare un decremento sia del numero degli eventi, che da 158 scendono a 128 (-19%), che delle vittime di genere femminile che da 101 passano a 85 (-16%). Gli omicidi commessi dal partner o ex partner nel 2025 fanno registrare, rispetto all’anno precedente, un leggero decremento passando da 72 a 71 (-1%), mentre le relative vittime di genere femminile fanno rilevare lo stesso valore in entrambi gli anni a raffronto (62).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Femminicidi femminicidi italia 2025 femminicidi italia omicidi
Vedi anche
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza