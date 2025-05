La morte del 47enne mentre sostituiva pannelli fotovoltaici in un impianto di via Bosco Castello a Paliano

Ancora un morto sul lavoro nella giornata di oggi. Un operaio di 47 anni è morto folgorato in provincia di Frosinone mentre stava sostituendo alcuni pannelli fotovoltaici in un impianto di via Bosco Castello a Paliano. L'uomo era originario di San Nicandro Garganico (Foggia) e lavorava per conto di una ditta con sede a Nettuno. Si tratta della terza vittima di oggi dopo quelle di Napoli e in provincia di Vicenza.

“Siamo profondamente indignati e addolorati, è un'altra giornata listata a lutto per il mondo del lavoro. La piaga degli incidenti sul lavoro non conosce distinzioni tra nord e sud. Solo nella giornata di oggi tre sono le vittime", sottolineano Antonio Spera, segretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici e Gerardo Minotti, segretario provinciale UglM Frosinone.

"Come Ugl Metalmeccanici poniamo massima fiducia nei Carabinieri intervenuti per tutti gli accertamenti, chiediamo però un’indagine approfondita su quanto accaduto e che vengano prese misure immediate per garantire che simili incidenti non si ripetano più: senza se e senza ma”, continuano Spera e Minotti. La sicurezza dei lavoratori, concludono, "deve essere sempre al primo posto, lo riferiremo al governo quando ci incontrerà l'8 maggio affinché si avvii un nuovo percorso per tentare di portare a zero i morti sul lavoro. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze e vicinanza di tutta la UglM”.