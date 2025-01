Andrea Ceccherini incontra Papa Francesco

Con una ristretta delegazione dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori in Vaticano

Il presidente Andrea Ceccherini e una ristretta delegazione dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori hanno incontrato Papa Francesco nell'ambito delle celebrazioni per il 25° anniversario dell'Organizzazione.

Dopo l'evento pubblico con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il 15 novembre scorso a Roma, Ceccherini si è recato in Vaticano per incontrare il pontefice in occasione della prima udienza giubilare del 2025, nell'Aula Paolo VI.

Il presidente Ceccherini, spiega una nota, ha avuto modo di scambiare alcune parole con il Santo Padre che ha incoraggiato lui e l'Osservatorio "ad andare avanti nell'importante opera svolta dall'Organizzazione per sviluppare il pensiero critico dei giovani, in particolare nell'era segnata dal diffondersi dell'intelligenza artificiale, al fine di mantenere la persona al centro e la tecnologia al suo servizio".

(di Paolo Martini)