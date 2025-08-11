circle x black
"Animatore turistico a 650 euro con alloggio da schifo", la denuncia social di Gilberto

Lo sfogo del giovane neolaureato condiviso sul suo profilo TIkTok

11 agosto 2025 | 13.28
Redazione Adnkronos
650 euro al mese. Sottopagato, sfruttato e ho rischiato di prendermi le peggio malattie”, è questo lo sfogo di Gilberto Contadin, 20enne neolaureato, che in un video denuncia postato su TikTok ha raccontato di essere scappato da un lavoro estivo come animatore turistico in un albergo a quattro stelle di Rimini.

Il giovane ha registrato il video direttamente dalla stazione di Rimini: “Dovevo fare l'animatore, ma me ne sto scappando via perché non ho alcuna intenzione di vivere in un alloggio da schifo, essere pagato una miseria”, esordisce allegando al video alcune delle foto che mostrano le condizioni dell’alloggio, dove avrebbe dovuto soggiornare, in cui è visibile la muffa negli angoli delle stanze.

Gilberto spiega di aver firmato un contratto da 1.300 euro al mese, da cui però sarebbero stati scalati i costi di vitto e alloggio, per un totale di 650 euro. In risposta alla sua fuga, la struttura gli avrebbe rimproverato di essere “troppo sensibile” e di “non avere spirito di adattamento”. “Sfido chiunque a vivere un mese in un contesto simile, follia”, continua il ragazzo.

E aggiunge: “Poi dicono che in Italia non c'è lavoro. Ti credo, i lavori che ci stanno fanno c**are. Qualcuno dovrebbe prendere subito l'iniziativa e fare qualcosa: altro che fuga dei cervelli, qua è proprio da scappare”.

L’albergo era pure a 4 stelle, in un contesto familiare, tutto nuovo e curato e poi per i dipendenti questo schifo, ditemi voi se questo è normale.

I commenti

Il video ha fatto il giro del web, e su TikTok ha totalizzato 1,4 milioni di visualizzazioni. "Già accettare 650 euro è un'umiliazione", "Sotto i 1800 non mi presento nemmeno", si legge tra i commenti. Ma non mancano le critiche nei confronti del giovane: "Non fare l'animatore. È da sempre risaputo che è sottopogato e che non vive in condizioni da hotel a 5 stelle", ha scritto un utente. C'è chi lo ha accusato di essere viziato: "Alla tua età va più che bene considerando il lavoro che dovresti fare...".

