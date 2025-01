Protesta dei magistrati a Palermo che, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, hanno lasciato l'aula contro le riforme costituzionali volute dalla maggioranza.

Entrati con la toga, la coccarda tricolore e la Costituzione in mano nell'aula magna del Tribunale di Palermo, si erano seduti nelle ultime file annunciando che - come deciso nell'ultima riunione dell'Anm - nel momento in cui il rappresentante del ministero avrebbe preso la parola si sarebbero alzati e sarebbero usciti platealmente. Per poi fare rientro appena concluso l'intervento del rappresentante del ministero.