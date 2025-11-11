circle x black
Appalti pilotati in Sicilia, sequestrati a Cuffaro 80 mila euro in contanti

Metà dei soldi trovati dai carabinieri del Ros durante la perquisizione erano in cassaforte a casa e l'altra metà nella tenuta di San Michele di Ganzaria

Cuffaro sotto casa durante la perquisizione dei carabinieri - Ipa
11 novembre 2025 | 18.57
Redazione Adnkronos
Sequestrati a Salvatore Cuffaro dai carabinieri del Ros 80 mila euro in contanti nel giorno in cui sono state fatte le perquisizioni la scorsa settimana.

Come si apprende, circa 40 mila euro sono stati rinvenuti dai militari nella cassaforte a casa a Palermo. L'altra metà nella tenuta di San Michele di Ganzaria nel Catanese. L'ex presidente della Regione siciliana, sul quale pende una richiesta di arresto per associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione, nell'ambito di un'inchiesta della Procura su appalti pilotati, verrà interrogato venerdì dal gip.

