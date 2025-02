Quarant'anni, un metro e sessanta di altezza e 65 chili di peso, capelli biondi e occhi castani: è questa la descrizione di Jhoanna Nataly Quintanilla, scomparsa da Milano venerdì 24 gennaio. L'appello a "chiunque dovesse vederla" o "abbia informazioni", è stato diffuso sui social da Penelope Lombardia, l'associazione impegnata nella ricerca delle persone scomparse.

"Non sappiamo cosa indossasse al momento della scomparsa. Ha con sé il cellulare che però risulta spento. Potrebbe essere in difficoltà", precisa l'appello social, che riporta una foto della 40enne sorridente, con i capelli legati in una lunga treccia e una t-shirt verde. "Jhoanna - precisa Penelope Lombardia - si è allontanata da diversi giorni, non ha famiglia in Italia e le amiche non hanno sue notizie e non riescono a mettersi in contatto con lei".

La donna a Milano vive in zona Bicocca insieme al compagno. L'uomo - come anticipato oggi dal quotidiano 'La Repubblica' - il 31 gennaio, a una settimana dalla scomparsa di Jhoanna, si è presentato alla stazione carabinieri di Milano Musocco, per denunciare l'allontamento volontario della compagna.