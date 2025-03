Apre a Lecce Museo per bambini, primo al Sud

Da San Francisco a Lecce per una scelta di vita che oggi è diventata anche un progetto ambizioso e unico nel suo genere in Italia: un Museo dei bambini. Mike Chen e Crina Oana Bordas un anno fa hanno fatto le valigie con le loro figlie (5, 3 e 1 anno) per trasferirsi nel Salento, a Lecce appunto. Un famiglia ha un sogno, creare un luogo unico al Sud e forse anche in Italia. Un luogo dedicato ai bambini dove "potessero essere liberi di giocare, imparare e divertirsi", spiega all'Adnkronos Salute Mike. Dopo un anno, sabato 15 marzo sarà aperto il Museo dei bambini di Lecce (https://www.museodeibambini.it/it/). I principi del progetto di Mike e Crina si basano sull’esplorazione autonoma e sul gioco libero dei bambini "il museo è per tutti da 0 a 99 anni, anche se i bambini piccoli sono i veri protagonisti", afferma Crina. Ci sono spazi interattivi progettati per stimolare l’apprendimento con la possibilità di fare esperimenti pratici per scoprire aerodinamica, gravità, suono e movimento. Il biglietto di ingresso costerà per tutti 10 euro.

Un museo per bambini offre un ambiente sicuro e coinvolgente in cui le famiglie possono esplorare, imparare e giocare insieme. Queste esperienze sono preziose nel mondo frenetico di oggi, dove trovare il tempo per interazioni familiari di qualità può essere difficile. "Abbiamo contatti con altri progetti simili all'estero, in Germania ad esempio, e comunque pur avendo lasciati gli Usa c'è ancora un forte legame con il nostro paese. Abbiamo portato a Lecce le nostre esperienza nel mondo della tecnologia e dell'innovazione", prosegue Crina. La coppia ha portato avanti il progetto solo con proprie risorse economiche, "anche se c'è una grande partecipazione delle persone che abbiamo conosciuto da quando siamo a Lecce", conclude Crina che ha guidato la realizzazione del Museo.