circle x black
Cerca nel sito
 

L'Arabia Saudita 'riscopre' la neve, primi fiocchi dopo 30 anni - Video

Condizioni meteo insolite in Medio Oriente nei giorni scorsi

Neve in Arabia Saudita - X
Neve in Arabia Saudita - X
23 dicembre 2025 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Neve in Arabia Saudita. Trent'anni dopo l'ultima volta, il Medio Oriente torna a imbiancarsi con fiocchi di neve a coprire persino il deserto saudita. È successo negli scorsi giorni nella parte nord del Paese, sulle catene montuose nella provincia di Tabuk. Trojena, una destinazione turistica di montagna tuttora in costruzione a Neom e che raggiunge circa 2.600 metri, era completamente ricoperta di neve.

Uno spettacolo che non si vede spesso in Arabia Saudita e che ha subito regalato immagini suggestive. Nevicate si sono verificate anche in altre località del Paese, in particolare attorno alla città di Hail e in altre regioni in cui le temperature sono scese sotto lo zero nelle prime ore del mattino, favorendo così le nevicate.

Secondo il Centro nazionale di meteorologia (NCM), nevicate sono state osservate anche ad Al-Majmaah e Al-Ghat, a nord di Riad, dove la neve si è depositata su aree aperte e terreni elevati. Hussein Al-Qahtani, portavoce ufficiale dell'NCM, ha affermato che le (insolite) condizioni meteo sono state causate da una massa d'aria fredda che si è spinta verso le regioni centrali e settentrionali, interagendo con le nuvole cariche di pioggia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arabia saudita arabia saudita neve nevicata arabia saudita neve arabia saudita video
Vedi anche
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza