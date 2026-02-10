Anticiclone grande assente anche questa settimana, con l'Italia che resterà terra di conquista delle perturbazioni atlantiche. Poi arriverà il ribaltone di san Valentino.

Fino a giovedì 12 febbraio saremo investiti da un "flusso super umido" che parte addirittura da Portorico. Questo vero e proprio fiume atmosferico attraverserà l'Atlantico causando prima pesanti alluvioni nella penisola iberica (Portogallo e Spagna in primis) per poi scaricare tutta la sua energia sull'Italia. Gli effetti saranno duplici: la Valle d'Aosta sarà letteralmente sepolta dalla neve, con accumuli eccezionali oltre i 1500 metri nella zona del Bianco, grazie allo sbarramento orografico alle correnti umide. Il versante tirrenico continuerà a ricevere piogge abbondanti, aggravando la saturazione dei terreni già provati dalle settimane precedenti. Si stimano altri 200 millimetri, o 200 litri per ogni metro quadrato (è equivalente), specie tra Campania e Calabria tirrenica sottolinea iLMeteo.it.

Ma attenzione anche al vento: da domani mercoledì 11 febbraio Eolo alzerà la voce con burrasche violente, colpendo in particolare la Sardegna e la Sicilia, dove il mare diventerà grosso e sono previste mareggiate intense lungo le coste esposte.

Ribaltone di san Valentino

Se la prima parte della settimana sarà "caraibica" (umida e mite), il weekend ci riserverà un colpo di scena polare. Proprio per la festa degli innamorati arriverà il ciclone di San Valentino, alimentato questa volta da aria gelida in discesa diretta dalla Lapponia. Il crollo termico sarà verticale: la pioggia si trasformerà in neve fin da subito al Nord e, nella giornata di domenica 15 febbraio (San Faustino), i fiocchi bianchi raggiungeranno anche il Centro-Sud fino a bassa quota, regalando un paesaggio invernale da cartolina ma anche potenziali disagi alla viabilità. Una settimana, dunque, ricca di colpi di scena con masse d’aria prima dai Caraibi e poi dalla Lapponia.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 10 febbraio - Al Nord: ancora neve sui confini, nubi di passaggio altrove. Al Centro: rovesci su Toscana e Lazio. Al Sud: maltempo diffuso sul basso Tirreno.

Domani, mercoledì 11 febbraio - Al Nord: molte nubi, poche piogge. Al Centro: forti piogge e venti in rinforzo. Al Sud: temporali e burrasche di vento, specie sulle Isole.

Giovedì 12 febbraio - Al Nord: cielo molto nuvoloso, poche o rare piogge. Al Centro: piogge e venti in rinforzo. Al Sud: maltempo con venti di burrasca.

Tendenza: venerdì tregua apparente, ma con tanto vento, poi nel weekend irruzione gelida dalla Lapponia; Ciclone di San Valentino con neve a bassa quota anche al Centro-Sud per San Faustino.