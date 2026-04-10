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Asp Messina, inaugurate due nuove Case Comunità

Asp Messina, inaugurate due nuove Case Comunità
10 aprile 2026 | 14.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha inaugurato stamani due nuove case di comunità di tipo spoke nei Comuni di Mistretta e Santo Stefano di Camastra, realizzate nell’ambito del Pnrr. Queste strutture sono state pensate per rafforzare la rete territoriale, garantire prossimità, integrazione e multidisciplinarietà dell’assistenza e offrire una presa in carico completa e continua della persona, previsto anche un servizio di assistenza psicologica. Erano presenti la Direzione Strategica dell'Asp di Messina, il sindaco di Mistretta Sebastiano Sanzarello, il sndaco di Santo Stefano di Camastra Francesco Re e il direttore della Uoc servizio di Psicologia dell’Asp Nina Santisi.

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“Come Direzione Strategica – hanno dichiarato il direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi - esprimiamo grande soddisfazione per queste nuove aperture, frutto di una programmazione attenta, di un lavoro di squadra e di una forte collaborazione con l’assessorato regionale alla salute e con le amministrazioni locali. Il nostro obiettivo è garantire a ogni persona, ovunque risieda nella provincia di Messina, la possibilità di accedere a percorsi di cura, prevenzione e assistenza di qualità, in strutture moderne, accoglienti e orientate ai bisogni reali della popolazione. Nei prossimi mesi è prevista anche l’apertura degli ospedali di comunità nell’area dei Nebrodi a Sant’Agata di Militello e Patti, che completeranno la rete dei servizi territoriali, contribuendo a ridurre i ricoveri impropri e la pressione sulle strutture ospedaliere tradizionali.Si tratta di un tassello fondamentale per costruire un sistema sanitario più vicino alle persone, più equo e più sostenibile per l’intera provincia di Messina”.

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Tag
Pnrr Case Comunità Asp Messina Sistema sanitario Provincia di Messina
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