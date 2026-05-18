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Assegno unico, quando arriva a maggio 2026: date Inps

Accredito che avverrà regolarmente per chi ha una domanda già attiva e non ha cambiato condizioni reddituali o familiari tali da incidere sulla misura

Una famiglia - (123Rf)
Una famiglia - (123Rf)
18 maggio 2026 | 07.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Assegno unico in arrivo per il mese di maggio 2026. Secondo il calendario dei pagamenti diffuso dall'Inps infatti sarà accreditato tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio. Accredito che avverrà regolarmente per chi ha una domanda già attiva e non ha cambiato condizioni reddituali o familiari tali da incidere sulla misura.

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L’assegno è erogato con: accredito su conto corrente bancario o postale; libretto di risparmio dotato di codice IBAN; carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; bonifico domiciliato presso lo sportello postale.

Per quanto riguarda l’importo invece non è uguale per tutti, perché dipende dai dati presenti nella domanda e dall’Isee aggiornato.

Scadenza 30 giugno, arretrati

Si avvicina intanto un'altra scadenza importante. Il 30 giugno 2026 è la data limite fissata dall’Inps per recuperare le differenze da marzo. Chi presenta la DSU entro il 30 giugno ottiene il ricalcolo dell’importo e gli arretrati da marzo, accreditati in un’unica soluzione. Chi presenta la DSU dopo il questa data ottiene il ricalcolo solo dalla data di presentazione in avanti: le somme relative ai mesi precedenti non verranno riconosciute.

Non sono previste proroghe.

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