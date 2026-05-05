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Attacco hacker a Sistemi informativi (Ibm), indagano pm antiterrorismo di Roma

Nel fascicolo al momento si procede per accesso abusivo a sistema informatico. A mettere a segno l'attacco potrebbero essere stati hacker cinesi della crew Salt Typhoon

Hacker (Foto )
Hacker (Foto 123RF)
05 maggio 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Indagano i pm dell'antiterrorismo di Roma sul presunto attacco hacker a Sistemi Informativi, la società controllata da Ibm attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni It e che gestisce l'infrastruttura tecnologica per la pubblica amministrazione italiana e diversi grandi aziende.

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Nel fascicolo, coordinato dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi, al momento si procede per accesso abusivo a sistema informatico e i magistrati capitolini attendono un'informativa. A mettere a segno l'attacco potrebbero essere stati hacker cinesi della crew Salt Typhoon. Del caso se ne sta occupando anche l'Acn, l'agenzia per la cybersicurezza, che si è messa subito al lavoro per definire l'origine e l'eventuale impatto dell'attacco.

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ibm attacco ibm sistemi informativi attacco hacker cyberattacco sicurezza informatica
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