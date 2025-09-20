circle x black
Attacco informatico in Europa: tre aeroporti in tilt, le possibili cause

Secondo il direttore del servizio di Polizia Postale Ivano Gabrielli "non si esclude ci possa essere una matrice di una o più cybergang russofone"

20 settembre 2025 | 18.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un attacco informatico ha mandato letteralmente in tilt tre grandi aeroporti europei: Bruxelles, London Heathrow e Berlino. "Sia per la tipologia di attacco che per alcuni software, che sarebbero stati utilizzati, non escluderei la matrice di qualche cybergang russa'' spiega all'Adnkronos Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale, parlando del attacco cyberattacco agli scali europei di Bruxelles, Heathrow a Londra e Berlino.

''I primi dati parlano di un attacco Ransomware a una società che fornisce servizi di check in che avrebbe sfruttato per l'ingresso alcune vulnerabilità abbastanza note - aggiunge -. Sembrerebbe qualcosa già visto in passato in letteratura e ascrivibile al mondo delle cybergang russofone''.

