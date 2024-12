''Rafforzare con effetto immediato'' i servizi di vigilanza e controllo nei mercatini e nei villaggi di Natale e nelle aree turistiche ''maggiormente attrattive''. E' quanto dispone una circolare del Dipartimento di Ps inviata ai prefetti e ai questori all'indomani dell'attentato a Magdeburgo, in Germania. Oltre all'implementazione dei controlli si richiede di dare il massimo impulso all'attività info-investigativa. Le misure di sicurezza in Italia sono ai massimi livelli di allerta dopo il 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco di Hamas in Israele.

Piantedosi presiede vertice al Viminale

Dopo che in mattinata al Viminale si è svolto un Comitato analisi strategica antiterrorismo (Casa), nel primo pomeriggio il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presieduto una riunione con i vertici delle forze di polizia. Durante l’incontro, in primo luogo si è analizzato l’attentato di Magdeburgo sulla base dei primi elementi emersi anche grazie allo scambio di informazioni tra apparati di sicurezza a livello internazionale. Nel corso del vertice, apprende l'Adnkronos, è stato sottolineato che l'attacco in Germania è di difficile lettura perché l’artefice risulta ancora da inquadrare compiutamente e ha agito probabilmente sotto l’effetto di stupefacenti. Per quanto riguarda i riflessi a livello nazionale, il vertice al Viminale, in particolare, è stato focalizzato sul rischio di possibili gesti di emulazione da parte di singoli soggetti che potrebbero agire come lupi solitari.

Per questo, il ministro Piantedosi ha richiamato l’attenzione a tutti i livelli e sull’intero territorio nazionale sulla necessità di rafforzare le attività di presidio e di prevenzione in occasione di iniziative di piazza, in particolare quelle a sfondo religioso. Questa attenzione viene raccomandata anche con l’utilizzo di dissuasori e presidi mobili a difesa delle aree interessate dalle manifestazioni. Questa necessità di adottare accorgimenti nella predisposizione dei servizi di sicurezza viene raccomandata anche nei piccoli e medi centri, al pari di quello che già avviene nelle grandi città. Le azioni messe in campo hanno comunque una natura esclusivamente preventiva e precauzionale, in quanto al momento non sono emersi elementi specifici di allarme sul pericolo di organizzazione di azioni ostili nel nostro Paese.

Con gli stessi obiettivi, il ministro Piantedosi ha raccomandato di intensificare ulteriormente le attività di analisi e monitoraggio in tutti gli ambienti, in particolare in quello in cui emergono forme di radicalizzazione, per individuare in tempo i soggetti potenzialmente pericolosi. L’obiettivo è intercettare i segnali e gli atteggiamenti rilevatori attribuibili a potenziali terroristi per allontanarli tempestivamente dal territorio nazionale. All’esito di questa attività di prevenzione, infatti, il ministero dell’Interno proseguirà con ancor maggiore determinazione sulla strada delle espulsioni di soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale. Così come già avvenuto negli ultimi mesi tanto che nel corso del 2024 sono già stati rimpatriati 82 individui. Le indicazioni del vertice antiterrorismo presieduto dal ministro Piantedosi sono state diffuse in giornata alle prefetture e alle questure con una apposita circolare.