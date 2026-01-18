circle x black
Auto contro un muretto nel Barese, morti fratello e sorella

Erano a bordo di un Suv, guidato da un loro amico, che ha perso il controllo del mezzo sulla strada provinciale. Avevano 21 e 24 anni

Un pronto soccorso (Fotogramma)
18 gennaio 2026 | 20.16
Redazione Adnkronos
Due giovani di Altamura, Antonio Bigi di 21 anni e la sorella Cecilia, di 24 anni, sono morti nell'incidente stradale di questa mattina sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza, al km 7, in territorio di Altamura. Erano a bordo di un Suv, guidato da un loro amico, che nel perdere il controllo è finito fuori strada dove ha impattato contro un muretto. Il ragazzo è morto sul colpo, vani i soccorsi del 118. La ragazza non ce l'ha fatta, è deceduta nella rianimazione del Policlinico di Bari nel pomeriggio.

A bordo dell'auto c'erano cinque ragazzi, tutti di Altamura. Gli altri tre ragazzi sono in prognosi riservata nel Policlinico di Bari, nel Miulli di Acquaviva delle Fonti e nell'ospedale della Murgia di Altamura.

