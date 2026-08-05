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Auto finisce nel Po dopo un inseguimento a Torino: un ferito, ricerche per tre persone

Il mezzo è stato recuperato, mentre le squadre di soccorso stanno verificando l'eventuale presenza di dispersi con l'impiego di mezzi nautici e aerei

Auto finisce nel Po dopo un inseguimento a Torino: un ferito, ricerche per tre persone
05 agosto 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ricerche dei vigili del fuoco nel fiume Po, a Torino, dopo che un'auto è finita in acqua lungo corso Moncalieri, nei pressi di ponte Umberto I. Il mezzo è stato recuperato, mentre le squadre di soccorso stanno verificando l'eventuale presenza di dispersi con l'impiego di mezzi nautici e aerei.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe precipitata nel fiume al termine di un inseguimento iniziato dopo che il conducente non si sarebbe fermato all'alt di una pattuglia del commissariato di zona impegnata in un controllo. Il veicolo, con quattro persone a bordo, avrebbe proseguito la fuga ad alta velocità prima di finire nel Po.

Uno degli occupanti è stato recuperato dai soccorritori e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Degli altri tre al momento non si hanno notizie. Non è escluso, tuttavia, che possano essere riusciti a uscire autonomamente dall'auto e ad allontanarsi. Le ricerche proseguono per chiarire ogni possibile scenario.

Nell'intervento sono impegnate 11 squadre dei vigili del fuoco, con sommozzatori, unità nautiche e supporto aereo.

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fiume Po vigili del fuoco auto nel Po Torino inseguimento Torino fiume Po Torino
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