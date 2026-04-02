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Autolavaggio abbandonato al Parco Pallotta di Ostia, dopo anni uno spiraglio

Autolavaggio abbandonato al Parco Pallotta di Ostia, dopo anni uno spiraglio
02 aprile 2026 | 19.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Un sopralluogo tecnico al Parco Pallotta di Ostia, nell'area occupata dall'autolavaggio abbandonato, dovrebbe effettuarsi già dopo Pasqua. C'è stata una riunione al X Municipio, promossa dall'assessore alle Attività produttive e Turismo Antonio Caliendo, con rappresentanti del dipartimento Patrimonio di Roma Capitale e il comandante del Gruppo Decimo Mare della Polizia Locale da cui sarebbe emerso che il contenzioso con i gestori della struttura in disuso da anni si sia risolto a favore del Comune di Roma". A dirlo all'Adnkronos Renzo Pallotta, figlio del primo comandante dei Vigili Urbani di Ostia al quale è stato intitolato il parco, fiducioso che i residenti di via dell'Appagliatore possano riappropiarsi di un ingresso posto proprio dietro all'autolavaggio. "Ci stiamo finalmente avviando dopo anni verso una soluzione", aggiunge Pallotta. Il Comitato Cittadini per il Parco Pallotta si è battuto affinché la struttura vennise spostata per liberare l'entrata principale dell'area verde. L'Amministrazione lidense ha sostenuto le ragioni dei residenti e al concessionario della struttura sono state offerte alternative mai accettate. Ora pare che la situazione si sia sbloccata.

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Per questioni di sicurezza, "sarebbe opportuna una vigilanza, oppure aprire e chiudere gli ingressi del parco secondo orari precisi - specifica poi Pallotta - In questa direzione, ci sarebbero delle realtà disposte a fare un accordo col Municipio. Vediamo, l'importante è che ora si sia aperto questo spiraglio".

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Ostia Parco Pallotta autolavaggio abbandonato Renzo Pallotta
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