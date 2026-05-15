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Autonomia, Schifani celebra l'80esimo anniversario con gli studenti

Autonomia, Schifani celebra l'80esimo anniversario con gli studenti
15 maggio 2026 | 13.03
Redazione Adnkronos
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«Abbiamo voluto questo incontro con voi per dare un segnale: voi siete la nuova generazione e io conto molto sul fatto che possiate dare continuità alla difesa dei valori della democrazia, della libertà, delle istituzioni, quelle nazionali e quelle regionali, che sono un baluardo della nostra democrazia». Con queste parole il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha accolto oggi nei Giardini d'Orléans, a Palermo, circa 400 bambini di sette scuole della città: gli istituti "Silvio Boccone", "Margherita Hack", "Garzilli - Marconi", "De Gasperi - Pecoraro", "Leonardo Sciascia", "Giovanni Falcone" e "Thomas Moore". I ragazzi erano accompagnati dai loro insegnanti. All’incontro con le scolaresche è stato presente anche Filippo Serra, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, oltre al segretario generale della Regione Ignazio Tozzo.

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Un momento di festa, in occasione dell'80° anniversario della promulgazione dello Statuto autonomo della Regione Siciliana, nel corso del quale Schifani si è soffermato con i ragazzi parlando del valore dell’Autonomia. «Il nostro – ha detto il presidente - è uno Statuto vivente, che deve adeguarsi alle esigenze del presente. È un patrimonio da salvaguardare, ma non deve diventare un totem intoccabile. È giunto il tempo di rivendicare l’esigenza di apportare delle rivisitazioni in maniera illuminata per adeguarlo alla vita reale dei siciliani».

Il presidente ha lanciato uno sguardo anche al futuro dei giovani siciliani. «Lavoriamo per voi - ha concluso - per fare in modo che possiate avere in Sicilia, nella nostra terra, un futuro sicuro di lavoro e di radicamento perché è giusto che i nostri ragazzi non siano costretti ad andare via. Siamo pronti a potenziare il south working, abbiamo le risorse necessarie, e lavoriamo a un sistema della formazione adeguato per rispondere alle esigenze delle imprese: per fare in modo che i nostri giovani non debbano emigrare, dobbiamo fare in modo che siano adeguatamente formati». «Quella di oggi – ha aggiunto il direttore Serra - è stata una giornata educativa per le nostre scuole, un momento importante per i nostri giovani e giovanissimi, perché hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi alle istituzioni regionali. Ringrazio il presidente Schifani per aver invitato una rappresentanza delle scuole del territorio a visitare i giardini di Palazzo d'Orléans in questa occasione in cui celebriamo gli 80 anni dello Statuto".

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Autonomia Statuto autonomo della Regione Siciliana Democrazia Libertà Instituzioni
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