circle x black
Cerca nel sito
 

Aviaria, primo caso umano da H5N5: in Usa ricoverato un anziano

Pregliasco: "Preoccupa, ma il lato positivo è la capacità di individuare queste nuove varianti"

Medici - Fotogramma
Medici - Fotogramma
15 novembre 2025 | 19.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Primo caso umano noto di infezione da virus di influenza aviaria da variante H5n5. Un uomo anziano, con malattie pregresse, è stato ricoverato nello Stato di Washington, riferiscono le autorità sanitarie federali. Si tratta di una infezione legata ad un ceppo virale diverso rispetto a quello riscontrato nei contagi precedenti.

"Il ceppo H5N5 - spiega all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco - già dal 2020, in diverse nazioni, si è visto in animali. Ma è la prima volta che lo vediamo nell'uomo. Tutto questo si aggiunge alla preoccupazione per la variante H5N1 che si sta diffondendo in modo ampio, in particolare anche negli Stati Uniti, in diverse specie animali, in particolare bovini".

Pregliasco, però, invita a vedere il bicchiere mezzo pieno. "In un senso positivo osserviamo, anche in questo caso, una buona capacità, oggi, di individuare queste varianti. Oltre a questo primo isolamento è importante, a questo punto, per un monitoraggio sistematico".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
virus aviaria h5n5 esteri news
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza