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Bancarella, a Fabio Pilato il Premio IusArteLibri-Il Ponte della Legalità

Bancarella, a Fabio Pilato il Premio IusArteLibri-Il Ponte della Legalità
27 luglio 2026 | 16.46
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Il romanzo 'Un giornalista d’inchiesta' di Fabio Pilato, magistrato della Corte d'Appello di Caltanissetta, pubblicato da Linea Edizioni, si è aggiudicato il Premio IusArteLibri – Il Ponte della Legalità 2026, assegnato ieri a Pontremoli nell’ambito della 74ª edizione del Premio Bancarella. L’opera ha ottenuto 753 preferenze, risultando la più votata fra i libri in concorso.

Magistrato e scrittore, Pilato costruisce nel romanzo un intreccio investigativo incentrato sul lavoro di un giornalista impegnato a far emergere le connessioni tra criminalità organizzata, poteri occulti e informazione, in una riflessione sul valore della ricerca della verità e sul ruolo della stampa in una società democratica.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Pontremoli, nel contesto degli eventi collegati alla 74ª edizione del Premio Bancarella, che ha visto vincitore, per il premio principale, il romanzo 'La volta giusta' di Lorenza Gentile.

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Premio Bancarella IusArteLibri Il Ponte della Legalità romanzo giornalista d'inchiesta
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