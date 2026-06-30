circle x black
Cerca nel sito
 

Bari, operaio ucciso in strada. Guardia giurata confessa: "Ero geloso"

La vittima di 38 anni è stato freddato con quattro colpi di pistola, mentre era sulla sua bici elettrica

Ambulanza - Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
30 giugno 2026 | 11.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato sottoposto a fermo dalla procura di Bari Alessandro Barcellona, guardia giurata 40enne, che ha confessato l'omicidio di Alessandro Signorile, operaio di 38 anni ucciso questa mattina a Carbonara con quattro colpi di pistola mentre era sulla sua bici elettrica in via De Marinis.

Il movente della gelosia

Secondo gli investigatori, il movente sarebbe la gelosia. L'uomo avrebbe scoperto mesi fa con un sistema di videocamere a casa sua, una relazione telefonica tra la vittima e la sua compagna. Dopo un periodo di allontanamento, il 21 giugno era tornato a casa, ma la donna gli aveva comunicato la volontà di chiudere definitivamente la relazione. Una circostanza confermata da vari testimoni.

Durante l'interrogatorio, Barcellona ha raccontato di aver incontrato Signorile, poco prima del delitto e di aver avuto con lui un acceso diverbio verbale, che a suo dire sarebbe stato offensivo nei suoi confronti e verso la donna. Al momento dell'omicidio e del fermo, l'uomo era in sella a una moto di grossa cilindrata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sparatoria bari sparatoria bari carbonara omicidio bari
Vedi anche
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video
Roma, i fan di Ultimo in tenda in attesa del 4 luglio: "Siamo una famiglia bellissima" - Video
Mondiali 2026, anche la polizia di Dallas omaggia la Norvegia con la Viking Row - Video
Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): "Primo Stato a emissioni zero entro 2030" - Video
"E' la rivincita dei poveri", il ct del Paraguay e l'impresa contro la Germania - Video
News to go
Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario
Brasile 'miracolo' al fotofinish, la torcida delle suore esplode - Video
News to go
Ddl Caccia all'esame della Camera, Commissione Ue vigila
Paraguay vola agli ottavi, ma il rigore decisivo non si vede in tv - Video
Messico, i tifosi assediano l'hotel dell'Ecuador: caos per tutta la notte - Video
Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti autori: l'operazione dei carabinieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza