La vittima di 38 anni è stato freddato con quattro colpi di pistola, mentre era sulla sua bici elettrica

E' stato sottoposto a fermo dalla procura di Bari Alessandro Barcellona, guardia giurata 40enne, che ha confessato l'omicidio di Alessandro Signorile, operaio di 38 anni ucciso questa mattina a Carbonara con quattro colpi di pistola mentre era sulla sua bici elettrica in via De Marinis.

Il movente della gelosia

Secondo gli investigatori, il movente sarebbe la gelosia. L'uomo avrebbe scoperto mesi fa con un sistema di videocamere a casa sua, una relazione telefonica tra la vittima e la sua compagna. Dopo un periodo di allontanamento, il 21 giugno era tornato a casa, ma la donna gli aveva comunicato la volontà di chiudere definitivamente la relazione. Una circostanza confermata da vari testimoni.

Durante l'interrogatorio, Barcellona ha raccontato di aver incontrato Signorile, poco prima del delitto e di aver avuto con lui un acceso diverbio verbale, che a suo dire sarebbe stato offensivo nei suoi confronti e verso la donna. Al momento dell'omicidio e del fermo, l'uomo era in sella a una moto di grossa cilindrata.