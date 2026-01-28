circle x black
Cerca nel sito
 

Bari, stacca apparecchi 'salvavita' alla madre malata: arrestato 47enne

Sarebbe stata una infermiera che si è recata nell'abitazione per assistere la donna ad accorgersene

Carabinieri
Carabinieri
28 gennaio 2026 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

I carabinieri hanno arrestato a Bari un uomo di 47 anni con l'accusa di tentato omicidio poiché a dicembre avrebbe tolto i sondini e altri apparecchi sanitari necessari per la sopravvivenza della madre anziana molto malata. E' accaduto nell'abitazione di famiglia.

Sarebbe stata una infermiera che si è recata nell'abitazione per assistere la donna ad accorgersi del fatto. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bari news cronaca news bari tentato omicidio bari macchinari salvavita madre
Vedi anche
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza