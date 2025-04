Basile: "Importante il regalo di Heineken Italia e Birra Messina alla città, serve collaborazione per cambiare"

Dal 'Mosaico delle Meraviglie' di Fondo Saccà inaugurato nel 2023 alle 'Panchine delle Meraviglie' della Passeggiata a Mare regalate alla città, il sindaco di Messina Federico Basile non ha dubbi: “Messina ha bisogno di collaborazione per cambiare e c'è continuità con questo regalo che Heineken Italia e Birra Messina Cristalli di Sale fanno oggi alla città. Un regalo importante non solo per la collocazione, ma anche per il segnale che si vuole dare. Il mosaico di due anni fa e adesso queste panchine sono abbellimenti che Messina vuole. La città sta cercando di cambiare e per farlo ha la necessità di iniziative come questa. Lancio un invito ai nove artisti: sentiamoci, parliamo, fatevi conoscere dalla nostra città. Grazie per questo regalo di Heineken Italia e Birra Messina Cristalli di Sale e speriamo che di questi regali ce ne siano sempre di più, perché per cambiare Messina ha bisogno di collaborazione con l'esterno. La possibilità di parlare con Heineken Italia o con chi in città, come Birra Messina Cristalli di Sale, ha la possibilità di creare sinergia ci serve tanto: un pezzettino da parte di tutti e si migliora sempre di più”.