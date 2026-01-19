circle x black
Bassetti di nuovo contro Belen, nel mirino una 'cura anti-age'

L'infettivologo: "Si criticano i vaccini e poi si fa la terapia anti-age, si prendono tanti altri farmaci che hanno decisamente meno evidenza"

19 gennaio 2026 | 15.56
Redazione Adnkronos
Matteo Bassetti di nuovo all'attacco di Belen Rodriguez. Tre giorni fa l'infettivologo aveva commentato un post della showgirl che raccontava sui social di essere rimasta per 3 giorni a letto, immobilizzata da febbre e tosse, con considerazioni vaghe sui vaccini. "Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questione sanitarie. Se Belen avesse fatto il vaccino dell'influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi", aveva detto l'infettivologo.

In un video pubblicato oggi su Facebook, Bassetti 'prende di mira' un trattamento fatto da Belen: "Un mese fa si mostrava sui social in poltrona con una flebo mentre le iniettavano la nicotinammide adenina dinucleotide (Nad), un trattamento che a parete di sogni ringiovanisce. La Signora Belen critica i vaccini, ma si è mai chiesta quali sono le evidenze scientifiche del NADH?", scrive l'infettivologo che nel video ricorda che si parla di "una cura che ringiovanisce": "Bene sono andato a guardare se ci fossero dei dati, delle evidenze scientifiche che la supportavano negli esseri umani. Bene, zero".

"Ormai lo sport nazionale è criticare i vaccini", facendo un riferimento anche a Ether Parisi. "Si criticano i vaccini e poi si fa la terapia anti-age, si prendono tanti altri farmaci che hanno decisamente meno evidenza. Cerchiamo di avere un po' di educazione e di restare nel proprio, senza volere continuamente fare lo scienziato", conclude Bassetti.

