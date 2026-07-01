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Inchiesta escort, legale di Bastoni: "Escludo rapporti a pagamento con minorenne"

Il difensore dell'Inter è indagato per prostituzione minorile

Alessandro Bastoni - Ipa/Fotogramma
Alessandro Bastoni - Ipa/Fotogramma
01 luglio 2026 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Escludo categoricamente che" Alessandro Bastoni "abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne". A dirlo, raggiunto al telefono, è l'avvocato Salvatore Scuto, legale del difensore dell'Inter e della Nazionale indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini su un giro di festini con escort organizzata dalla società di eventi 'Ma.De' di Cinisello Balsamo (Mi), che avrebbe organizzato serate ‘all inclusive’ per clienti vip. A Bastoni, che ieri ha ricevuto un invito a comparire per venerdì, viene contestato un rapporto sessuale con una ragazza all'epoca 17enne nel 2020.

L'indagine

Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile, nell'ambito dell'inchiesta su un presunto giro di escort. Il calciatore ha ricevuto nella giornata di ieri un invito a comparire per venerdì.

Bastoni è al momento l’unico calciatore indagato, ma - a quanto riporta Repubblica - altri tre sono stati convocati come testimoni dalla Procura. Si tratta - riporta la versione online del quotidiano - di Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi.

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Milano prostituzione minorile inchiesta Inter
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