circle x black
Cerca nel sito
 

Benevento, elicottero precipitato: morto anche il pilota 68enne

Venanzio Rapolla era il presidente dell'Aeroclub, era ricoverato al Cardarelli di Napoli

Il Cardarelli di Napoli (Ipa)
Il Cardarelli di Napoli (Ipa)
29 gennaio 2026 | 08.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto nella notte Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello dell'Aeronautica in pensione, che era alla guida dell'elicottero ultraleggero precipitato a Benevento due giorni fa. Era rimasto gravemente ferito. Insieme a lui viaggiava l'imprenditore Pasquale Esposito, 76 anni di Airola, morto sul colpo. Venanzio Rapolla era il presidente dell'Aeroclub di Benevento, esperto pilota ed istruttore con oltre 10mila ore di volo. Rimasto gravemente ferito, dopo il ricovero all'ospedale San Pio di Benevento, era stato trasferito in condizioni disperate al Cardarelli di Napoli, dove è deceduto nella notte. Sul grave incidente, la Procura di Benevento ha aperto un'inchiesta, anche se l'ipotesi più accreditata sembra portare ad un guasto tecnico del velivolo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elicottero precipitato incidente aereo benevento elicottero benevento elicottero precipitato
Vedi anche
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza