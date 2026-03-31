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Benevento, mazzetta da 4mila euro: arresto in flagranza per il capo di Gabinetto del Comune

Si tratta di Gennaro Santamaria, 63 anni. Avrebbe chiesto 70mila euro per lo sblocco di una pratica amministrativa

Carabinieri
Carabinieri
31 marzo 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Arrestato in flagranza di reato un dirigente del Comune di Benevento. Si tratta del capo di Gabinetto Gennaro Santamaria, 63 anni, gravemente indiziato del delitto di concussione. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento hanno eseguito l’arresto mentre intascava una mazzetta da 4mila euro.

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La denuncia

L’operazione, coordinata dalla Procura beneventana, trae origine dalla coraggiosa e dettagliata denuncia sporta da un libero professionista, amministratore di una società di progettazione. Il professionista ha riferito agli inquirenti una serie di condotte vessatorie subite dal pubblico ufficiale il quale, abusando della propria posizione, avrebbe preteso un’ingente somma di denaro in cambio dello sblocco di procedimenti amministrativi e pratiche edilizie. Le istanze della vittima erano state sottoposte a un’anomala stasi istruttoria – tra ritardi burocratici e pretestuose richieste di integrazione documentale – finalizzata a indurre uno stato di soggezione e asfissia economica. Questa escalation è culminata nella richiesta esplicita di 70mila euro per sbloccare l’iter delle pratiche.

L'intervento dei Carabinieri

I Carabinieri sono intervenuti d’iniziativa subito dopo la consegna di una prima tranche di 4mila euro in contanti (denaro precedentemente censito dalla Polizia Giudiziaria e già restituito). Nel corso della successiva perquisizione presso l’abitazione del capo di gabinetto, oltre al sequestro di vari orologi di pregio (del valore stimato in circa 100mila euro), i Carabinieri si sono trovati di fronte a un vero e proprio “archivio” del contante: 157.400,00 euro in banconote (principalmente da 50 e 100 euro) suddivisi con chirurgica precisione in mazzette da 5mila euro ciascuna. Ogni mazzetta era inserita in una busta di carta recante all’esterno l’indicazione a penna della cifra contenuta. Le attività di perquisizione si sono svolte sia negli uffici comunali, tra cui Palazzo Mosti, sia presso l’abitazione dell’indagato.

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