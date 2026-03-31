circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Iran, Trump ad alleati: "Difendetevi da soli, non vi aiutiamo" - Diretta

Teheran colpisce petroliera a Dubai. Il Parlamento iraniano approva il pedaggio per navi che passano da Hormuz

Donald Trump - (Ipa)
Donald Trump - (Ipa)
31 marzo 2026 | 07.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump contro gli alleati. "Se volete il petrolio dallo Stretto di Hormuz, andate a prendervelo. Dovrete imparare a difendervi da soli, gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi", scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth. Secondo le ultime notizie di oggi, martedì 31 marzo, l'esercito americano ha condotto massicci attacchi contro depositi di munizioni in bunker vicino alla città di Isfahan.

CTA

Da parte sua, il Parlamento di Teheran ha approvato un testo che prevede il pagamento di un pedaggio da parte delle navi che transitano dallo Stretto di Hormuz. Mentre il portavoce della Magistratura iraniana, Asghar Jahangir, ha riferito che rischia di essere condannato alla pena capitale chi filma o fotografa i danni causati da raid aerei nel Paese

Israele ha intanto annunciato che le Forze di difesa (Idf) demoliranno tutte le case dei villaggi libanesi che si trovano al confine.

Negli Emirati Arabi Uniti le autorità stanno valutando i danni a seguito dell'attacco con droni condotto dall'Iran e che ha colpito la petroliera kuwaitiana al-Salmi che era ancorata nel porto di Dubai.

Tutti gli aggiornamenti e le ultime news in diretta.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran iran oggi iran news guerra iran iran guerra iran ultime notizie iran usa isan israele
Vedi anche
News to go
Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia da oggi per le Regioni
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza