Donald Trump contro gli alleati . "Se volete il petrolio dallo Stretto di Hormuz, andate a prendervelo. Dovrete imparare a difendervi da soli, gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi", scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth. Secondo le ultime notizie di oggi, martedì 31 marzo, l'esercito americano ha condotto massicci attacchi contro depositi di munizioni in bunker vicino alla città di Isfahan .

Da parte sua, il Parlamento di Teheran ha approvato un testo che prevede il pagamento di un pedaggio da parte delle navi che transitano dallo Stretto di Hormuz . Mentre il portavoce della Magistratura iraniana, Asghar Jahangir, ha riferito che rischia di essere condannato alla pena capitale chi filma o fotografa i danni causati da raid aerei nel Paese

Negli Emirati Arabi Uniti le autorità stanno valutando i danni a seguito dell'attacco con droni condotto dall'Iran e che ha colpito la petroliera kuwaitiana al-Salmi che era ancorata nel porto di Dubai.