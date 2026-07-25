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Asilo Tropea, bimbi ricoverati in buone condizioni: infezione per diversi batteri, l'ipotesi

Sono complessivamente 38 i bambini che nell'ultimo mese hanno frequentato la struttura e che restano sotto monitoraggio

Ospedale - Archivio
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25 luglio 2026 | 19.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sta bene ed è idratato sistematicamente il bambino ricoverato all'ospedale di Lamezia che frequenta lo stesso asilo nido di Tropea, nel Vibonese, dove si è sviluppata la presunta contaminazione batterica che avrebbe portato alla morte del piccolo Alessio Pio, di solo un anno e mezzo.

Il bimbo, sottoposto a tampone, è risultato positivo a due batteri, tra cui il Clostridium difficile. Un'altra ipotesi al vaglio è, infatti, quella secondo cui l'infezione contratta dai bambini potrebbe essere stata scaturita da più agenti patogeni.

Per avere dati più certi, tuttavia, si resta in attesa dei risultati dell'emocoltura che saranno disponibili entro lunedì. Intanto, anche le condizioni del bambino trasferito, in via precauzionale, da Tropea all'ospedale 'Pugliese-Ciaccio' di Catanzaro con la stessa sintomatologia, sono "buone" e, rende noto l'Asp di Vibo Valentia, "la situazione è sotto controllo", mentre sono complessivamente 38 i bambini che nell'ultimo mese hanno frequentato la struttura e che restano sotto monitoraggio.

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infezione batterica contaminazione ospedale asilo nido Vibonese
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