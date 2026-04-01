Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpicino per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità

Un'inchiesta è stata aperta oggi, mercoledì 1 aprile, dalla procura della Repubblica di Foggia sulla morte del bambino di due anni, avvenuta la notte scorsa a Manfredonia nel Foggiano. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia.

La morte del bimbo

Secondo quanto reso noto dalla Asl di Foggia, il piccolo è stato portato dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale 'San Camillo De Lellis' della città sipontina. Era arrivato, si legge nella nota, "alle 6.20, già in arresto cardio-respiratorio e in assenza di parametri vitali". L'azienda ha specificato, inoltre, che "il personale sanitario in servizio ha tempestivamente attivato tutte le procedure di emergenza, mettendo in atto tentativi di rianimazione, purtroppo senza esito".