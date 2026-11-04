ob Dylan è stato ricevuto oggi, mercoledì 4 novembre, da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico Vaticano, durante un'udienza privata. Il cantautore americano, 85 anni e Premio Nobel per la Letteratura, si trova in Italia per una nuova tappa del suo tour, che domani, giovedì 5 novembre, farà tappa a Roma.

L'incontro, riferito da Vatican News, è stato breve: il Pontefice e l'artista si sono salutati e hanno scambiato alcune battute seduti a un tavolo. Dylan, che indossava una felpa nera con il cappuccio, ha ricevuto in dono da Leone XIV un rosario. Il musicista ha ricambiato regalando al Papa una copia di 'Chronicles – Volume 1', la sua autobiografia.

Il Papa aveva citato Bob Dylan in un libro sul disarmo

L'udienza in Vaticano arriva dopo un precedente legame tra Leone XIV e il cantautore, legato proprio al tema della pace. Nel luglio scorso, infatti, il Pontefice aveva citato alcuni versi di Dylan nella prefazione al volume 'Disarmata e disarmante. La pace è un dono', pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana e curato dal giornalista Alessandro Banfi.

I versi scelti appartengono a 'Go Away You Bomb' (Vai via, bomba), un testo di protesta scritto da Dylan nel 1963, nel pieno della Guerra Fredda. Una composizione contro la minaccia atomica, rimasta a lungo poco conosciuta: non è mai stata incisa né pubblicata ufficialmente negli album del musicista e il manoscritto originale è stato ritrovato soltanto nel 2013.

Le parole richiamate dal Papa sono particolarmente significative: "Ti odio perché ti ha fatto l'uomo e l'uomo ti possiede e l'uomo ti maneggia". Attraverso quei versi, Leone XIV aveva lanciato un monito contro il riarmo globale e il rischio di una nuova escalation nucleare.

Il ritorno a Roma e il concerto al Palazzo dello Sport

Dylan è nella Capitale per il passaggio italiano del suo Rough and Rowdy Ways Tour. Domani, giovedì 5 novembre, salirà sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. La tournée autunnale prevede anche appuntamenti a Milano e Bologna.

Il concerto romano si inserisce in un percorso artistico che attraversa oltre sei decenni di musica. Vincitore del Nobel per la Letteratura nel 2016, Dylan è considerato una delle figure più influenti della musica contemporanea, autore di brani diventati simboli di intere generazioni, da Blowin' in the Wind a Masters of War.