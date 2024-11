Un bimbo è caduto dal quarto piano di un palazzo a Bologna, dopo che la mamma si è sentita male mentre lo teneva in braccio. Lo riporta 'il Resto del Carlino', l'edizione di Bologna, aggiungendo che il drammatico incidente è avvenuto giovedì pomeriggio, intorno alle 16.30 e sul posto è intervenuta la polizia.

La madre, secondo la ricostruzione del quotidiano, si è sentita male mentre era affacciata alla finestra con il piccolo di un anno e mezzo in braccio. Le condizioni del piccolo sono molto gravi, secondo 'il Resto del Carlino', ma non sarebbe in pericolo di vita.