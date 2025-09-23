circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, bomba d'acqua a Forio di Ischia: auto dei carabinieri trascinate via - Video

23 settembre 2025 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bomba d'acqua sul Golfo di Napoli, auto dei carabinieri trascinate via dal violento temporale a Forio d'Ischia. A seguito delle forti piogge si è creato un grosso corso d'acqua in località Monterone del Comune di Forio che ha interessato anche le due auto militari (una Fiat Tipo e una Fiat Panda) della Stazione di Forio parcheggiate su negli appositi stalli di sosta, venendo trascinate dal corso d'acqua a pochi metri di distanza. Al momento non è possibile recuperarle e si attende che il corso d'acqua diminuisca. I carabinieri sono al momento in allerta per intervenire in situazioni di emergenza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bomba d'acqua forio d'ischia ischia napoli
Vedi anche
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza