circle x black
Boss della Sacra Corona Unita evaso a Palmi, preso nelle campagne

Marino Massari era fuggito nel pomeriggio dal circuito Alta Sicurezza

Polizia penitenziaria
22 agosto 2025 | 19.10
Redazione Adnkronos
Rintracciato nelle campagne in prossimità dell'autostrada il boss della Sacra Corona Unita Marino Massari evaso nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 agosto, dal carcere di Palmi. Massari era ristretto nel circuito Alta Sicurezza. E' quanto si apprende dalla Uilpa Polizia Penitenziaria.

L'evasione del boss è il quinto caso di evasione in 5 giorni, denuncia il segretario generale della Uilpa Gennarino De Fazio, "e ciò a dispetto del diuturno sacrificio dei 36mila donne e uomini del Corpo di polizia penitenziaria che, in sottorganico di 18mila unità, fanno ciò che possono e, forse, persino qualcosa in più per cercare di reggere le sorti di un sistema che è fallimentare sin dalle fondamenta".

"Il carcere di Palmi, prossimo ad essere ampliato con moduli prefabbricati - sottolinea De Fazio - ospita 170 detenuti, ma i posti disponibili sono solo 141, gestiti da appena 110 agenti, quando ne servirebbero almeno 151". Per questo "servono subito misure deflattive della densità detentiva (oggi 62.860 detenuti sono stipati in 46.706 posti disponibili), vanno potenziati compiutamente gli organici della Polizia penitenziaria assegnati alle carceri e devono essere avviate riforme complessive".

