Brescia, Celestina Marconi compie 107 anni: grande festa con torta e palloncini alla Rsa

Grande festa a Brescia per il 107esimo compleanno di Celestina Marconi, una signora ospite della Residenza sanitaria assistenziale 'Casa di Dio' di via Vittorio Emanuele. Nel pomeriggio di ieri, il vicesindaco di Brescia, Federico Manzoni e l'assessore con delega alla Persona e alla longevità, Marco Fenaroli, si sono recati nella struttura per prendere parte ai festeggiamenti insieme ai familiari della signora, a tutti gli ospiti e al personale medico e ausiliario della residenza.

Gli educatori della struttura hanno allestito uno spazio con festoni, palloncini e musica per celebrare in allegria questa importante ricorrenza e festeggiare anche i compleanni degli altri ospiti nati nel mese di agosto.

Il vicesindaco e l'assessore hanno portato alla signora Celestina un piccolo omaggio e gli auguri di tutta l’Amministrazione comunale.