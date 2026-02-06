circle x black
Cerca nel sito
 

Buche su corsia preferenziale in via Gregorio VII a Roma, Segnalini: "Al via lavori per chiuderle"

Il Campidoglio risponde all'appello dei tassisti, previsti interventi anche su corsie laterali

Buche su corsia preferenziale in via Gregorio VII a Roma, Segnalini:
06 febbraio 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dopo le forti piogge delle ultime settimane è stato necessario intervenire su via Gregorio VII con un’operazione di messa in sicurezza della carreggiata, attraverso la chiusura delle buche. Stiamo avviando il medesimo intervento anche sulla corsia centrale preferenziale. Si tratta di lavori mirati, realizzati per ridurre i disagi e garantire condizioni di viabilità più sicure". Lo dice all'Adnkronos l'assessora ai Lavori pubblici di Roma capitale Ornella Segnalini, dopo l'appello al Campidoglio dei tassisti di Confintesa Taxi Roma.

"Sulle corsie carrabili laterali nelle prossime notti è previsto l’avvio dell’intervento di rifacimento del tappeto d’usura in entrambi i sensi di marcia, con un’organizzazione dei lavori per fasi - aggiunge Segnalini - La prima interesserà il tratto da Piazza Carpegna a via Pio XI, la seconda da via Pio XI a Piazza di Porta Cavalleggeri".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
via Gregorio VII corsia preferenziale
Vedi anche
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza