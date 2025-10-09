circle x black
Cerca nel sito
 

Bullismo, Alessia Filippi: "Sport abbatte ogni barriera al di là delle medaglie"

09 ottobre 2025 | 17.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''Lo sport abbatte ogni barriera al di là delle medaglie''. Così Alessia Filippi, già campionessa mondiale di nuoto, intervenendo agli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione, in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos, a Roma.

''A 6 anni in prima elementare avevo un'insegnante che con me usava violenza verbale mi diceva 'non ce la fai', 'non sei in grado' - ha raccontato - Io ho iniziato a balbettare e a non essere più una bambina felice. L'unica cosa che mi ha salvato è stato andare in piscina dove non dovevo parlare ma stavo in gruppo. Lo sport mi ha insegnato l'impegno e la determinazione, la donna che sono adesso la devo allo sport al di là dei risultati: non si deve arrivare per forza l'importante è il percorso. E quel disagio che avevo provato da piccola mi ha portato a vincere un argento olimpico o un oro mondiale''.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bullismo sport prevenzione
Vedi anche
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza