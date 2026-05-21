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Bullismo: Barachini (FI), 'combattere la violenza del linguaggio'

21 maggio 2026 | 13.27
Redazione Adnkronos
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"Bisogna combattere la violenza del linguaggio. Secondo l'Istat, l'80% dei ragazzi, dagli 11 anni in su, usa quotidianamente i social. Una bolla che diventa anche la loro educazione. Il mondo digitale può essere violento e ferire. Come istituzioni dobbiamo essere accanto alle famiglie e ai loro figli per aiutarli a conoscere gli strumenti digitali e crescere in serenità". Sono le parole di Alberto Barachini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria intervenendo al alla seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma.

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