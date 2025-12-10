circle x black
Cerca nel sito
 

Bullismo, Claudia Conte nominata portavoce osservatorio nazionale

'un incarico che valorizza la sua riconosciuta esperienza nel mondo della comunicazione, del giornalismo e delle relazioni istituzionali'

Bullismo, Claudia Conte nominata portavoce osservatorio nazionale
10 dicembre 2025 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile annuncia con grande piacere la nomina di Claudia Conte quale Portavoce Ufficiale dell’Ente, un incarico che valorizza la sua riconosciuta esperienza nel mondo della comunicazione, del giornalismo e delle relazioni istituzionali. Professionista attenta e profondamente sensibile ai temi sociali, Claudia Conte porta con sé un impegno sincero nella promozione dei valori del rispetto, della solidarietà e della legalità, principi che rappresentano la base dell’azione educativa e culturale dell’Osservatorio e che guidano da sempre il suo percorso umano e professionale". Così in una nota lo stesso osservatorio.

Per il presidente dell'osservatorio Luca Massaccesi, "la scelta di Claudia nasce da una profonda stima personale e professionale. La sua capacità di dialogare con il mondo dei media, delle istituzioni e della cultura rappresenta un valore straordinario per la nostra missione nazionale. Sono certo che saprà dare voce ai nostri progetti con sensibilità, autorevolezza e grande umanità, contribuendo a diffondere un messaggio di rispetto che oggi è più necessario che mai". La nuova portavoce nazionale accoglie "questo incarico con profonda gratitudine. I valori del rispetto, della solidarietà e della legalità fanno parte della mia identità e guidano da sempre il mio impegno personale e professionale. Mettere la mia voce al servizio dell’Osservatorio significa contribuire a diffondere questi principi fondamentali e a sostenere i giovani in un percorso di crescita consapevole. È una responsabilità importante e un privilegio che assumo con entusiasmo".

Nel suo nuovo ruolo, Claudia Conte curerà i rapporti con la stampa e i media nazionali, presenterà le principali iniziative pubbliche dell’Osservatorio — tra cui la Maratona Bullismo, le Olimpiadi del Rispetto, il Tour educativo nazionale e i progetti dedicati al mondo scolastico — e supporterà lo sviluppo della strategia comunicativa e delle partnership culturali. La nomina rientra nel percorso di consolidamento nazionale dell’Osservatorio, che nel 2026 intensificherà le proprie attività nelle scuole, nelle comunità territoriali e nelle istituzioni attraverso programmi formativi, campagne di sensibilizzazione e progetti innovativi dedicati alla prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e del disagio giovanile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bullismo disagio giovanile osservatorio nazionale
Vedi anche
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza