Bullismo: Minetti e Pieretti, 'lo sport strumento educativo per i giovani'

La cantante e Atleta paralimpica, Annalisa Minetti e la campionessa del mondo di Pentatlon e Consigliere Delegato Città Metropolitana Roma Capitale, Alessia Pieretti, hanno partecipato con entusiasmo alla seconda maratona Bullismo, promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. "Un'edizione pazzesca in cui speriamo di aiutare i ragazzi a diventare i reali protagonisti della nostra esistenza, anche avvicinandoli allo sport", dice Minetti, 'In una piazza che vede la sinergia di tante realtà unite intorno ai ragazzi', le fa eco Pieretti.