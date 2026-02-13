circle x black
Bullismo: Minetti, 'web paragonabile a Sottosopra di Stranger Things'

13 febbraio 2026 | 12.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ultimamente c'è una serie tv che è molto in voga tra i ragazzi, chiamata Stranger Things, che parla di una dimensione parallela e pericolosa, il Sottosopra". E' possibile, quindi, paragonare il "web al Sottosopra: un mondo oscuro e pieno di insidie che i genitori non vedono, anche se ne conoscono l'esistenza, ma che non prendono realmente in considerazione come un grande pericolo. Pertanto, educhiamoci noi genitori e i nostri figli non si limiteranno a fare ciò che diciamo, ma ciò che facciamo". Lo ha detto Annalisa Minetti, Testimonial e attivista dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, all'evento 'Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale', organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma.

