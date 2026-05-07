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Bullismo, Tirillò (Asi): "Al fianco dei giovani nelle sfide da superare"

Jacopo Tirillò, membro del Consiglio tecnico scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana - (foto Adnkronos)
Jacopo Tirillò, membro del Consiglio tecnico scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana - (foto Adnkronos)
07 maggio 2026 | 13.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Lo spazio è qualcosa che ci ha sempre fatto paura. Forse nel nostro immaginario è troppo lontano, in realtà è un qualcosa di molto vicino. E noi abbiamo tutti paura di qualcosa, poi bisogna saper conoscere quali sono le nostre paure per poterle affrontare. L'Agenzia Spaziale Italiana, come tante altre realtà istituzionali e non, si occupa di disagio, soprattutto nei giovani. Quello secondo me di cui hanno bisogno oggi i giovani è non tanto confrontarsi con gli altri, ma trovare delle sfide da superare. E su questo bisogna sollecitarli. E questo vuole essere il nostro compito come Agenzia spaziale". Così, in un vodcast all'Adnkronos, Jacopo Tirillò, membro del Consiglio tecnico scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana, in vista della 'Maratona sul bullismo 2026', promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos, in programma il 20-21 maggio 2026 a Roma, presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos.

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Secondo Tirillò l'appuntamento sarà fondamentale per "cercare di correlare le istituzioni, quindi università, Agenzia Spaziale Italiana, centri di ricerca, e poi lo sport e la società civile. Attraverso questa iniziativa che ci porterà in piazza con tanti campioni olimpici, l'obiettivo deve essere coinvolgere i ragazzi con uno stimolo attivo che poi li porti a confrontarsi non solo con se stessi, ma con una realtà che evolve velocemente", sottolinea.

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bullismo spazio gioventù sfide
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