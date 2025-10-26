circle x black
Cerca nel sito
 

Cadavere in decomposizione sui binari, macabro ritrovamento a Viareggio

Il corpo di un uomo, scoperto nei pressi di via Vespucci, non è al momento riconoscibile né identificabile

Agenti Polfer - Fotogramma
Agenti Polfer - Fotogramma
26 ottobre 2025 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ritrovamento choc questa mattina a Viareggio, dove il corpo di un uomo è stato rinvenuto sui binari ferroviari a circa cento metri dalla stazione, in direzione nord, all’altezza di via Vespucci. A dare l’allarme è stata una cittadina che, notando la sagoma lungo la linea, ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica inviate dal 118, ma per l’uomo non c’era ormai nulla da fare: secondo i primi rilievi, il decesso risalirebbe a diverso tempo fa. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è al momento irriconoscibile e non identificabile.

Le indagini sono affidate alla Polizia Ferroviaria, che sta cercando di ricostruire l’accaduto e di risalire all’identità della vittima. Gli agenti hanno effettuato i rilievi sul posto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cadavere viareggio binari viareggio cadavere binari viareggio corpo binari viareggio cadavere via vespucci
Vedi anche
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza