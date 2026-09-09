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Siena, ritrovato un cadavere dentro la piscina di un agriturismo: indagini in corso

Un giovane straniero senza fissa dimora è morto annegato nella piscina di un agriturismo a Castellina in Chianti

Carabinieri - IPA
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09 settembre 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un giovane straniero senza fissa dimora è morto annegato nella piscina di un agriturismo a Castellina in Chianti, nel Senese. La tragedia si è consumata durante la notte di oggi, mercoledì 9 settembre, quando - secondo una prima ricostruzione - il giovane si sarebbe introdotto all’interno della proprietà con l’intenzione di fare un bagno. È stato proprio in piscina che si sarebbe verificato l’incidente. A dare l’allarme sono state le persone presenti nella struttura, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Poggibonsi, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno constatato il decesso. Restano da chiarire le cause della morte. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Sarà in particolare l’autopsia, disposta sulla salma, a fornire elementi utili per stabilire se il giovane sia annegato accidentalmente oppure se sia stato colto da un malore prima di finire in acqua.

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Siena cadavere cadavere ritrovato indagini Siena
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