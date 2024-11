Un uomo di 65 anni è precipitato da un ponte a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, mentre era alla guida di un camper, ed è morto sul colpo. La moglie della vittima, anche lei ungherese come il marito, di 61 anni, ha riportato ferite gravi ed è stata portata all'ospedale di Vibo. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.