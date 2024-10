Caffè Borbone, della Vite: “Il mio eroe di ogni giorno è mio padre”

“L'evento di oggi di Caffè Borbone, che ha come frase ‘L’eroe di tutti i giorni’, mi ha fatto venire in mente che anch'io ho un eroe: mio padre, perché mai insegnato tutti i valori che sto portando con me, sia nella vita di tutti i giorni che nella vita sportiva”. Lo ha detto Filippo della Vite, ambassador e sciatore professionista, a margine della presentazione di Caffè Borbone della special edition Il Caffè del Birbantello: cinque nuove scatole di caffè in cialda disegnate dai bambini che hanno partecipato all’edizione 2024 del progetto Il Caffè del Birbantello, un progetto sociale dedicato ai bambini, nato a Napoli nel 2022 ed esteso da questa edizione a tutto il territorio nazionale. Ispirandosi al tema degli Eroi quotidiani, infatti, circa 700 bambini in età scolastica hanno ridisegnato le scatole di caffè dando vita ad una special edition ad alto contenuto artistico e che rappresenta l’importanza dei punti di riferimento nella vita di un bambino.